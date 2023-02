Die «Vereinigten Staaten von Sanktionen»

Seit Beginn der Impfkampagne wurden auch wesentlich mehr gerinnungshemmende Medikamente verschrieben. Letzten Monat gaben die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Food and Drugs Administration (FDA) eine gemeinsame Erklärung ab. Sie teilten mit, dass sie eine statistische Zunahme von Schlaganfällen nach der Pfizer-Auffrischungsimpfung gegen «Covid» bei (...)