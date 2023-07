Ende Mai lag die Staatsverschuldung bei 1542 Milliarden Euro, dem höchsten Wert in der Geschichte. Zählt man alle Verbindlichkeiten der öffentlichen Verwaltungen mit, belaufen sich die Schulden sogar auf fast zwei Billionen Euro, knapp 140 Prozent des BIP. In Spanien stehen am kommenden Sonntag Parlamentswahlen an. Zeit, Revue passieren zu lassen – und das politische Management der linken Regierungskoalition unter Pedro Sánchez unter die Lupe zu nehmen. Diese Mühe machte sich The Objective (hier und hier). Das Ergebnis: Nachdem Sánchez im Juli (...)