Grösstes Finanzpaket der US–Geschichte mit bis zu 6200 Milliarden Dollar wurde ein Jahr vor Beginn der «Pandemie» eingebracht – angeblich als Reaktion auf Covid

Der Grund: Die Offenlegung von Personal- und Krankenakten würde einen «eindeutig ungerechtfertigten Eingriff in die Privatsphäre» darstellen. Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat sich geweigert, die Autopsieergebnisse von Menschen zu veröffentlichen, die nach der Verabreichung von «Covid-19-Impfstoffen» gestorben sind. Darüber berichtet The Defender unter Berufung auf The Epoch Times. Das Medienportal hatte eine Freedom of (...)