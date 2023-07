«Der Unterricht hat offiziell begonnen! Es ist an der Zeit, alles zu verlernen, was wir über Gesundheit zu wissen glaubten, die Geschichte der ‹Pandemien› zu überdenken und neue Fakten über die wahre Wissenschaft der ‹Ansteckung› zu entdecken.» «The End of Covid» heisst eine englischsprachiges Dokumentation, die noch bis zum 1. August 2023 für Interessierte kostenlos zur Verfügung steht. Sie ist wie ein Online-Kurs aufgebaut. Dieser soll Menschen dabei helfen, zu verstehen, was in den letzten drei «Pandemie»-Jahren wirklich passiert ist. (...)