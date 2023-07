Die «New York Times» räumt ein: Die Chancen der ukrainischen Gegenoffensive stehen schlecht. Am Wochenende schrieb die New York Times, dass es um die Chancen der ukrainischen Gegenoffensive schlecht bestellt sei. Die Zeitung gestand in ihrem Beitrag auch zu, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski gezwungen war, die Offensive zu «pausieren». Wie ZeroHedge feststellt, versuchte (...)