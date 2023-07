Der Frachter war auf dem Weg von Deutschland nach Ägypten und hatte 3000 Fahrzeuge geladen. Bei Ausbruch des Feuers befand er sich vor der niederländischen Küste. Ein Person kam ums Leben, weitere wurden verletzt. Ein Elektroauto wird mit dem Brand auf einem Frachtschiff in der Nordsee in Verbindung gebracht. Darüber berichtet The Daily Sceptic unter Berufung auf The Telegraph. Das Feuer war am Dienstagabend vor der niederländischen Küste auf dem 199 Meter langen, in Panama registrierten Schiff Fremantle (...)