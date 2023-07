Mikrobiologe David Kelly kam vor 20 Jahren unter mysteriösen Umständen ums Leben. Er wusste, dass die Vorwürfe im Zusammenhang mit den Massenvernichtungswaffen im Irak keine Basis hatten. Von Marco Caimi Wissen Sie noch, wer Dr. David Kelly ist? Wer erinnert sich in dieser schnelllebigen Zeit noch an diesen smarten Wissenschaftler? Vor zwanzig Jahren, am 17. Juli 2003, ist er tot aufgefunden worden. Kelly war Mikrobiologe. Er gehörte zu den UN-Waffeninspektoren, die im Irak Anfang dieses (...)