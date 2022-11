Medien und Big Tech zensierten unliebsame Wissenschaftler und Ärzte

Der französische Präsident will eine «grosse internationale Initiative» anschieben, angeblich um soziale Netzwerke und das Internet für Kinder sicherer zu machen. Unter dem Vorwand der «Fürsorge für Kinder» will der französische Präsident Emmanuel Macron eine Initiative anstossen, um die sozialen Netzwerke und das Internet sicherer zu machen. In diesem Rahmen hat er für den 10. November ein Treffen mit Vertretern von Tech-Schwergewichten wie Microsoft, Facebook (...)