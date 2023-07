Die Initiative wird sich unter anderem mit der Corona-Politik und der Rolle der WHO beschäftigen. Der Glaube an die Freiheit steht im Mittelpunkt einer neuen «Europäischen Bürgerinitiative» (ECI), die am 4. Juli 2023 ihren Auftakt im Europäischen Parlament hatte. «Trust and Freedom» hat sich zum Ziel gesetzt, Europa zu verändern. Ins Leben gerufen wurde die Initiative von sieben EU-Bürgern, die (...)