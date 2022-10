Referendum gegen «Jugendschutzgesetz»: Piratenpartei und MASS-VOLL! spannen zusammen

Besorgte Ärzte fordern daher ein Ende der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Seit der Einführung des Covid-«Impfstoffs» und der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen sind in Kanada mindestens 80 junge Ärzte gestorben, berichtet Natural News. Diese Todesfälle hätten besorgte Ärzte dazu veranlasst, ein Ende der Impfpflicht zu fordern. In einem öffentlichen Brief (...)