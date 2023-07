Der in Tschechien geborene Schriftsteller Milan Kundera ist am 11. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben. Bereits vor vier Jahren schrieb Toby Young die folgende Würdigung Kunderas. Ich war überrascht zu erfahren, dass der Romanautor Milan Kundera am Montag seinen 90. Geburtstag feierte. Ich hatte keine Ahnung, dass er noch am Leben ist. (...) Im Fall von Kundera hängt sein Abstieg in die Vergessenheit wahrscheinlich mit dem Fall der Berliner Mauer zusammen. Der tschechische (...)