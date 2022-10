USA: Ernährungswissenschaftler lassen sich von der Industrie bestechen

Ralph Porzio, Richter am Obersten Gerichtshof von Staten Island, ordnet auch die Lohnnachzahlung für die Entlassenen an. Die Stadt geht dagegen in Berufung. «Das umstrittene Covid-19-Impfmandat der Stadt New York für städtische Bedienstete ist rechtswidrig, und Mitarbeiter, die entlassen wurden, weil sie sich weigerten, sich der Vorschrift zu unterwerfen, müssen unverzüglich wieder eingestellt werden, und zwar mit Gehaltsnachzahlung.» Das hätte am (...)