Wirtschaftsjournalist Norbert Häring übt scharfe Kritik an Mattias Desmets Buch «Psychologie des Totalitarismus». Von Norbert Häring. Dieser Beitrag ist zuerst auf Norbert Härings Blog erschienen. Transition News durfte ihn mit freundlicher Genehmigung übernehmen. Schon die englische Ausgabe von Mattias Desmets Buch «The Psychology of Totalitarianism», das im Februar in deutscher Übersetzung erscheinen wird, hat beträchtlichen (...)