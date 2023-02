In einem Analysepapier, das sich mit der US-Aussenpolitik und deren Gefahren auseinandersetzt, setzt das chinesische Aussenministerium mit einer ungewohnt undiplomatischen und direkten Sprache neue Massstäbe. Von Christoph Pfluger In einem an Klartext kaum zu übertreffenden Papier prangert das chinesische Aussenministerium die hegemoniale Politik der USA an. Das Papier schliesst mit der Forderung, die Vereinigten Staaten müssten «ihre Arroganz und Vorurteile ablegen und ihre hegemonialen, herrschsüchtigen und schikanösen (...)