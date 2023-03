In China macht man sich lustig über den «New York Times»-Beitrag, der behauptet, dass pro-ukrainische Kräfte hinter der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines stünden. Grosse westliche Medien schenkten dem New York Times-Bericht mehr Glauben als der Seymour Hersh-Recherche. Anders betrachtet man die Angelegenheit in China. Journalist Hu Xijin sieht im jüngsten Zeitungsbeitrag ein Ablenkmanöver der US-Regierung, wie er in der Global Times berichtet. Xijin war (...)