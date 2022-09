apolut.: Nach Corona-Impfungen Blutgerinnsel so lang wie ein Bein | Von Markus Fiedler

Der Bund hat die Verträge mit Amazon, Microsoft, Alibaba und Co. unterschrieben. Auf der Cloud dieser Konzerne will man künftig Daten abspeichern. Dagegen wehrt sich ein Bürger auf dem juristischen Weg. Die Schweizer Behörden erwägen, künftig ihre Daten auf Servern der US-Konzerne Amazon, IBM, Microsoft und Oracle sowie dem chinesischen Unternehmen Alibaba zu lagern. Das Thema sorgt schon seit Monaten in der Schweiz für grosse Diskussionen. Kritik ist omnipräsent: Werden damit sensible Daten den (...)