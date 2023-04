Das System der «Nachhaltigkeit» verarmt die Welt. Es ist ein durch grüne Rhetorik verschleierter Klassenkampf. Allein in der deutschen Automobilbranche werden schätzungsweise 400’000 Arbeitsplätze wegfallen. Von Joel Kotkin, «Spiked» «Der Mensch ist das Mass aller Dinge», schrieb der griechische Philosoph Protagoras vor über 2500 Jahren. Leider neigen unsere heutigen Eliten dazu, dies nicht so zu sehen. In den letzten Jahren hat das überstrapazierte Wort «Nachhaltigkeit» ein Narrativ gefördert, in dem die menschlichen Bedürfnisse (...)