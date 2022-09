«WELT»: Biden erklärt Corona-Pandemie in den USA für beendet

Die Profile von Dr. Demetre Daskalakis in den sozialen Medien sind voll mit okkulter Symbolik. Dasselbe gilt für seine Tätowierungen, darunter der Leichnam einer toten Kreatur. Wie Natural News berichtet, hat US-Präsident Joe Biden den bekennenden Satanisten Dr. Demetre Daskalakis zum Koordinator für die Affenpockenbekämpfung des Weissen Hauses ernannt. Daskalaki ist auch Direktor für HIV-Prävention bei den Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Zuvor war er im (...)