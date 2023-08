Die Übersterblichkeit sei zwar deutlich geringer als 2022, aber immer noch höher als in den ersten Jahren der Pandemie, informiert Tara Moriarty, Mitbegründerin der Basisgruppe «Covid-19 Resources Canada». Im Jahr 2023 sterben mehr Kanadier als erwartet. Presse und Gesundheitsexperten scheinen überrascht, vermeiden es aber bei ihren Erklärungsversuchen, die «Covid-Impfstoffe» zu erwähnen. Darüber berichtet der Global Research-Autor Igor Chudov unter Berufung auf einen Artikel in The Globe and Mail. (...)