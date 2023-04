Vladlen Tatarsky sei ein «Propagandist» gewesen, sagt Christo Grozev von Bellingcat. Seine Organisation wiederum wird von der US-Regierung unterstützt. Vladlen Tatarsky, ein 40-jähriger Kriegsberichterstatter aus dem Donbas, wurde am Sonntag bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg getötet. Um die 30 Menschen wurden dabei verletzt, zehn von ihnen schwer (wir berichteten). Die russische Regierung vermutet, dass die Regierung in Kiew (...)