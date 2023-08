Biometrische Gesichtserkennung führt zu unrechtmässigen Verhaftungen

In einer mutigen Rede sprach Malcom Roberts über die Übersterblichkeit in seinem Land, den Pharma-Investor Bill Gates, die «Verbrecher» von Pfizer und den militärisch-pharmazeutischen Apparat, der die Reaktion auf die «Pandemie» dominiert hat. Von Wiltrud Schwetje Der Senator des Bundestaats Queensland, Malcom Roberts, hat in der vergangenen Woche eine mutige Rede gehalten, die jeder gehört haben sollte. Darin prangerte er die Corona-Politik der australischen Regierung und das verantwortungslose Verhalten der staatlichen Regulierungsbehörde TGA an, die (...)