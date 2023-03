Diese Aussage machte der EU-Abgeordnete Cristian Terheş kürzlich vor dem Covid-19-Ausschuss in Brüssel. Auch die undurchsichtige Rolle von Ursula von der Leyen rückte der Parlamentarier in den Fokus. Von Wiltrud Schwetje Der rumänische EU-Abgeordnete Cristian-Vasile Terheş, seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, ist einer der wenigen Politiker, die sich im Laufe der «Pandemie» kritisch zu den Corona-Massnahmen geäussert haben. Vor allem in den Sonderausschuss-Sitzungen des EU-Parlaments zum Thema Covid-19 (...)