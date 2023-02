Die Notwendigkeit für eine grosse Anti-Kriegs-Bewegung ist heute grösser denn je

Der US-Ökonom hat am Wochenende auf der Friedensdemonstration in Berlin gesprochen. Sachs zufolge befinden wir uns auf einem «Weg der extremen Eskalation und der Lügen oder des Schweigens in den Medien». Mehrere zehntausend Menschen demonstrierten am Samstag in Berlin gegen Waffenlieferungen und für Frieden in der Ukraine. Auf der Kundgebung «Aufstand für Frieden» sprach neben Sahra Wagenknecht, Alice Schwarzer und Bundeswehrgeneral a.D. Erich Vad auch der US-Ökonom Jeffrey Sachs. Seine Botschaft (...)