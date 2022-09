«Die ungenügende Transparenz von Ballweg war ein Schuss ins eigene Knie»

Der erste diagnostische Test für Long Covid ist da; in Neuseeland steht die Wissenschaft am Pranger; Europas Erdgasknappheit könnte eine Nahrungsmittelkrise auslösen und mehr. Daily Sceptic: Erster diagnostischer Test für Long Covid Der erste Test zur Identifizierung von Patienten mit Long-Covid hat in Europa die CE-IVD-Kennzeichnung erhalten. Das bedeutet, dass dieser noch in diesem Monat in Ländern, die diese Kennzeichnung akzeptieren, offiziell eingeführt werden (...)