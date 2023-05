Führungskraft des WEF wird Twitter-CEO

Am dritten Covid International Summit in Brüssel sprach die Rechtsanwältin Renate Holzeisen mit «Byoblu» über die Covid-Politik der Europäischen Union. Am 3. Mai fand im Europäischen Parlament in Brüssel der dritte Covid International Summit statt. Wie auf dessen Website erklärt wird, wurde diese Veranstaltung «für Ärzte, Anwälte und Fachleute aus der ganzen Welt ins Leben gerufen, um ihre Erfahrungen mit Covid-19 auszutauschen und zu diskutieren». (...)