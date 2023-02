Gekaufter Journalismus

Politikwissenschaftler Michael Klundt plädiert dafür, die Corona-Politik rigoros aufzuarbeiten. Er hält einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss für dringend notwendig. Von Hartmut Steeb Reitschuster erinnert an wichtige Zitate von Angela Merkel und Klaus Schwab. Die Ex-Bundeskanzlerin sagte in ihrer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos im Januar 2020: «Unsere gesamte Art des Lebens werden wir in den nächsten 30 Jahren verlassen. Es wird Transformationen von (...)