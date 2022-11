Gespräche mit Geimpften ohne Gift und Groll?

Sowohl bei der Spermienkonzentration als auch der Gesamtzahl der Spermien sei ein «signifikanter Rückgang» festgestellt worden. Die männliche Fruchtbarkeit nimmt in beschleunigtem Tempo ab. Dies belegt eine neue Studie, die in der vergangenen Woche in der Fachzeitschrift Human Reproduction Update veröffentlicht wurde. Experten hätten die Notwendigkeit weiterer Forschung betont, um die Ursache dieser «internationalen Krise» (...)