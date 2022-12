GlobalResearch: Wie und mit wem können wir die Gesellschaft umgestalten?

In einem Unternehmen in Spanien werden täglich 120’000 Fische geimpft. Auch in Deutschland sind derartige Impfstoffe zugelassen. «Die Leute sind schockiert, sie können sich nicht vorstellen, dass es so etwas gibt», erklärt Gabriel Calvo. Zusammen mit Margarita Martínez leitet er das im spanischen Dílar ansässige Aquakulturunternehmen Global Aqua Consulting. Die Firma widmet sich der Vorbeugung von Krankheiten bei Forellen, (...)