Grossbritannien: «Geimpfte» Kinder haben ein fast 45-mal höheres Sterberisiko

Sagt EU-Parlamentarier Mislav Kolakušić. Bedeute es doch, dass selbst «jedes Kind in der EU zehn Dosen verabreicht bekommen soll von etwas, dessen Wirksamkeit und Unbedenklichkeit nicht belegt ist». Mislav Kolakušić, Anwalt und ehemaliger Richter aus Kroatien und seit 2019 Mitglied des EU-Parlaments, hat seine Fundamentalkritik an der Covid-Impfstoffpolitik der EU in einem gestrigen Video auf Twitter festgehalten (zum Anschauen bitte unten auf den Screenshot klicken). Darin spricht er Ursula (...)