Heise Online: Atomkraft: Erstes europäisches Mini-AKW soll in Südböhmen entstehen

Dazu gehören auch diejenigen, die aus medizinischen oder religiösen Gründen eine Ausnahmegenehmigung beantragt haben. Die US-Nationalgarde will in den nächsten zwei Jahren fast 14’000 Gardisten entlassen, die sich der obligatorischen Geninjektion verweigern. Die Frist für die Zwangsimpfung lief am 30. Juni aus. Die Entlassungen betreffen auch Gardisten, die eine Ausnahmegenehmigung aus medizinischen oder (...)