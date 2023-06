Hü und Hott: Twitter will die EU-Desinformationsgesetze nun doch einhalten

Die USA und ihre Verbündeten sind laut einem westlichen Beamten jedoch «weiterhin optimistisch», dass die ukrainischen Streitkräfte im Laufe der Zeit Gebiete zurückgewinnen können. Die ukrainische Gegenoffensive ist in ihrer Anfangsphase weniger erfolgreich und die russischen Streitkräfte zeigen mehr Kompetenz, als nach westlichen Einschätzungen zu erwarten war, so zwei westliche Beamte und ein hochrangiger US-Militärvertreter gegenüber CNN. Die Gegenoffensive erfülle an (...)