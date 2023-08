Eine neue Studie untersuchte die Fälle in einem Londoner Krankenhaus. Auch aus anderen Ländern wird von Lepra nach den Injektionen berichtet. Nach der «Impfung» gegen «Covid» trete eine wachsende Zahl von Leprafällen auf, schreibt The Epoch Times. Das Portal berichtet unter anderem über eine neue Studie, in der die Forscher Aufzeichnungen der Lepraklinik am Hospital for Tropical Diseases in London untersuchten. Die Autoren fanden heraus, (...)