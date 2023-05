In Kanada sind interne Dokumente durchgesickert, die belegen, dass sich die staatliche «Canadian Broadcasting Corporation» aktiv an der Twitter-Zensur beteiligte. Ist mit der westlichen Pressefreiheit also alles in Ordnung, wie «Reporter ohne Grenzen» behaupten? Wie jedes Jahr haben die «Reporter ohne Grenzen» (RoG) ihren Bericht über den Zustand der weltweiten Pressefreiheit veröffentlicht. Das Ergebnis: Im Westen ist mit der Pressefreiheit so weit alles in Ordnung. Was angesichts der Tatsache, dass sich der Mainstream seit Beginn der «Pandemie» mit (...)