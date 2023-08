Hunderte Asylbewerber sitzen vor dem Ankunftszentrum fest. Viele warten tagelang auf einen Schlafplatz. Die Stadt will den Migranten an der Grenze zu Mexiko nun «eine andere Stadt» empfehlen. Die Stadt New York kommt mit den zahlreichen Asylbewerbern nicht mehr klar. Hunderte von ihnen sitzen vor dem Ankunftszentrum von New York City fest, wie Medien berichten, darunter die Financial Times und Natural News. Stadtbeamte hätten Natural News zufolge erklärt, dass diese Migranten bald in (...)