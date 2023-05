Lancet-Studie über 14,4 Millionen verhinderte Todesfälle durch die «Impfungen» im Jahr 2021 sollte zurückgezogen werden

Autor Wolfgang Bittner skizziert in seinem Buch «Ausnahmezustand» die Hintergründe des Krieges in der Ukraine. Hauptverantwortlich ist in seinen Augen der Westen. Der Krieg in der Ukraine ist vor allem auch ein Krieg um die Deutungshoheit. Gerade in den westlichen Staaten ist die Sicht auf diesen Konflikt eine sehr eindimensionale. Die Guten, das sind die Ukrainer. Die Schlechten, das sind die Russen. So lautet die verkürzte Erzählung. Mit der Realität (...)