Schon als deutsche Verteidigungsministerin war die mächtigste Frau Europas, Ursula von der Leyen, in einen «handfesten Skandal» verwickelt, bei dem Textnachrichten zufällig verschwanden. An was erinnert uns das? Von Wiltrud Schwetje Peter Koenig, geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), hat sich vor kurzem mit den Korruptionsskandalen beschäftigt, die in der EU wabern. Vor allem die zwielichtigen Aktivitäten von «Madame von der (...)