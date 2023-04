Sie würden Schläferzellen von Terroristen, Nationalisten und Radikalen aktivieren. Militante würden ihre Propaganda- und Rekrutierungsbemühungen in der Region verstärken, so Nikolaj Patruschew. «Westliche Geheimdienste», oder «Angelsachsen und ihre Handlanger» würden im Nordkaukasus zu Massenprotesten und Terroranschlägen aufstacheln, sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolaj Patruschew der TASS zufolge. Bei einem Sicherheitstreffen in Naltschik, im nordkaukasischen (...)