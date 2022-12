MDR: Jeder Zweite hat Hemmungen, seine Meinung zu sagen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zur geopolitischen Lage geäussert. Seine Worte könnten auch von einem Pressesprecher des US-Aussenministeriums stammen und sind so aufschlussreich wie bedenklich. Anmerkung der Redaktion: Im Folgendem publizieren wir Auszüge aus Scholz’ Artikel in der Zeitschrift Foreign Affairs, dem Leibblatt der US-Elite respektive des Council on Foreign Relations. Am Ende des Textes finden Sie einen kurzen Kommentar dazu. Die Welt erlebt eine Zeitenwende. Russlands (...)