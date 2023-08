So Chinas Botschafter in Moskau. Er ist der Ansicht, die NATO sei inzwischen ein geopolitisches Instrument der USA und unterstütze deren Hegemonie. Chinas Botschafter in Moskau, Zhang Hanhui, erklärte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS, dass die NATO-Erweiterung in Europa die Sicherheit des Kontinents gefährdet und der Hauptgrund für den Ukraine-Konflikt sei. Wie RT berichtet, bezeichnete er die NATO als «Relikt des Kalten (...)