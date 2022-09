NachDenkSeiten: Orwell und das Heute

Deren Arbeit für die Agenda 2030 sei von grundlegender Bedeutung, betonte Ministerpräsident Pedro Sánchez bei der Veranstaltung #Goalkeepers2030 in New York. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat angekündigt, dass er «die Anstrengungen verdoppeln will», um bis 2030 die Ziele für «nachhaltige Entwicklung» zu erreichen. Deshalb will der Sozialist in den nächsten drei Jahren 130 Millionen Euro zum «Globalen Fonds» beisteuern, einer privaten (...)