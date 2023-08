Greenpeace-Mitbegründer Dr. Patrick Moore hat in einem Interview behauptet, dass «mindestens 50 Prozent der Bevölkerung an Hunger und Krankheit sterben würde», sollte man das Netto-Null-Ziel umsetzen. Der Mitbegründer von Greenpeace, Dr. Patrick Moore, hat in einem Interview erklärt, dass das Erreichen von Netto-Null-Emissionen weltweit dazu führen könnte, dass «mindestens 50 Prozent der Bevölkerung an Hunger und Krankheit sterben». Diese Aussage machte er in einem Interview mit BizNews, auf das (...)