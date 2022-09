Norbert Häring: Pro und Contra digitalisierte Gesundheit: Teil 1

General Valery Zaluzhny warnt vor russischen «taktischen Atomwaffen» und hält es für möglich, dass sich der Westen an einem «begrenzten» Nuklearkrieg beteiligt. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Valery Zaluzhny, hat davor gewarnt, dass Russland taktische Atomwaffen einsetzen könnte, wenn seine Armee in der Ukraine in die Enge getrieben wird. Darüber berichtet ZeroHedge. Die Äusserungen erfolgten in einem Meinungsartikel in der (...)