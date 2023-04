Der aus dem Donbass stammende Kriegsberichterstatter wurde am Sonntag bei einer Explosion in St. Petersburg getötet. Das «Regime» sei seit 2014 für die Ermordung von Menschen verantwortlich, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Vladlen Tatarsky, ein 40-jähriger Kriegsberichterstatter aus dem Donbas, wurde am Sonntag bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg getötet. Um die 30 Menschen wurden dabei verletzt, zehn von ihnen schwer. Sputnik zufolge berichteten russische Medien, dass der verwendete Sprengsatz (...)