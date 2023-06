Organspende und die Frage: Wann ist der Mensch tot?

Der US-Ökonom vertritt die These, dass der Ukrainekrieg durch die NATO provoziert worden ist. Einen Gastbeitrag, den Sachs unlängst für die Zeitung schrieb, lehnte diese im letzten Augenblick ab. Jeffrey Sachs zählt zu denjenigen Stimmen, die sich wiederholt gegen das Säbelrasseln in der Ukraine ausgesprochen haben. Der US-Ökonom sprach unter anderem auch an der Friedensdemonstration im Februar 2023 in Berlin, die Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer organisiert hatten. Sachs zufolge (...)