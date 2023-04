Politiker wettern gegenwärtig regelmässig gegen die CS. In der Vergangenheit haben sie jedoch finanziell ordentlich von der Bank profitiert. Und das wollen sie auch in Zukunft. Die Übernahme der CS durch die UBS kostet den Steuerzahler eine Menge Geld. Rund 209 Milliarden an Franken und Sicherheiten stellten Bundesstaat und Nationalbank zur Verfügung, damit die UBS mit drei Milliarden Franken via Notrecht die Credit Suisse kaufen konnte. Die Liste der Forderungen (...)