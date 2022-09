Rechtsanwältin Viviane Fischer bezieht Stellung zu Fuellmichs Sammelklage

Die 2021 gerichtlich angeordnete Verabreichung der experimentellen Genpräparate an ältere Menschen und Minderjährige «berühre» unter anderem «das Grundrecht auf körperliche und seelische Unversehrtheit». Das spanische Verfassungsgericht hat am 14. September 2022 darüber informiert, dass es die Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss zur Verabreichung der experimentellen «Covid-Impfstoffe» an ältere Menschen und Minderjährige zugelassen hat. Darüber berichten die Nachrichtenagentur Europapress und (...)