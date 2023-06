Regenbogen-Sprache bei Banken

In einem von Elon Musk geleiteten Gespräch rügte der Präsidentschaftskandidat unter anderem die kriegsbefürwortenden Instinkte von Präsident Biden. Von Michael Shellenberger und Leighton Woodhouse Gestern nahm der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. an einem Twitter Spaces-Panel teil, das von Elon Musk, Tulsi Gabbard und dem Risikokapitalgeber David Sacks moderiert wurde. Er sprach mehr als zwei Stunden lang über eine Reihe von Themen, darunter der Krieg in der (...)