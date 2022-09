Reitschuster: Lauterbach auf Abwegen – ein Minister als Litfaßsäule für ein Medikament

Die ehemaligen Zürcher Kantonspolizisten Renato Caranci und Benedikt Ambühl sind im Herst 2021 fristlos entlassen worden. Der Grund: Sie stellten Fragen hinsichtlich der Verhältnismässigkeit der Corona-Politik. Nun kämpfen sie juristisch gegen ihren Ex-Arbeitgeber. Von Rafael Lutz Zahlreiche Polizisten sind in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Konflikt mit ihrem Gewissen geraten. Viele mussten Massnahmen durchsetzen, hinter denen sie innerlich nicht stehen konnten. Viel Spielraum gab es für sie nicht. Diejenigen, die die Verordnungen und Gesetze in Frage stellten, (...)