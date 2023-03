Eine Rezension zum neuen Buch von Roland Rottenfusser, «Strategien der Macht». Von Tom-Oliver Regenauer Ich war schon immer ein freiheitsliebender Mensch. Ob als Kind in der Schule, das seinem überbordenden Tatendrang nicht folgen durfte, oder in den verworrenen Hierarchien internationaler Konzerne, in denen ich später als Manager tätig war – mit Autoritäten konnte ich mich nie anfreunden. Vor allem (...)