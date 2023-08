Der Arzt Heinrich Habig will sich nun doch auf einen Vergleich einlassen. Er beruft sich auf die allgemeinen ärztlichen Berufspflichten, wonach der Arzt sein Handeln am Wohl des Patienten auszurichten hat. Ende Juni wurde der Arzt Heinrich Habig in einem Teilurteil zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt, ohne Bewährung. Zu diesem Zeitpunkt sass der 68-jährige Mediziner aus Recklinghausen, in Nordrhein-Westfalen, schon über ein Jahr in Untersuchungshaft, da die Richterin eine Fluchtgefahr (...)